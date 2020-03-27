Мир на войне: в ВОЗ заявили о невероятной скорости распространения вируса

Коронавирус могут остановить только серьезные изоляционные меры

Если все страны не предпримут кардинальные меры для изоляции и остановки пандемии COVID-19, от болезни могут погибнуть миллионы. Во Всемирной организации здравоохранения констатировали, что вирус распространяется с экспоненциальной скоростью.

На странице ВОЗ в Twitter чиновники заявили о росте числа зараженных в геометрической прогрессии. При этом официальные данные значительно отстают от реальных.

"Пандемия COVID19 ускоряется с экспоненциальной скоростью. Первые 100 тысяч случаев заняли 67 дней. Вторые 100 тысяч - 11 дней. На третьи 100 тысяч ушло всего 4 дня. Уже через два дня после этого зараженных было 400 тысяч. Вчера количество больных перевалило за полмиллиона", - отметили в соцсети.

По состоянию на пятницу, 27 марта, в мире зарегистрировано 532 253 случая заражения коронавирусом.

Напомним, в Украине официально зафиксировано 196 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди заболевших - экс-глава СБУ и соратник лидеров Зе команды Валерий Хорошковский, член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев, адепт Зеленского Руслан Горбенко и депутат группы "Доверие" Сергей Шахов. В больнице находится и нардеп Сергей Вельможный, у которого COVID-19 не смогли диагностировать. Но у его сына тесты показали положительный результат.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.