Портнов восстановился в должности в университете Шевченко, студенты готовятся к протесту

Сепар-Портнов решил обучать студентов

Ярый пособник российских оккупантов Андрей Портнов, который во времена Януковича был заместителем главы администрации президента, стал сотрудником кафедры конституционного права юридического факультета в Киевском национальном университете имени Шевченко.

Об этом сегодня заявил руководитель отдела кадров ВУЗа Алексей Иванченко.

По его словам, Портнова на должность профессора приняли вне конкурса, согласно приказу о трудоустройстве зашкваренного деятеля.

"Портнова Андрея Владимировича принять с 1.09.2019 по 30.06.2020 года на условиях срочного трудового договора до проведения конкурса на должность профессора кафедры конституционного права", - зачитал документ работник национального университета.

При этом, как утверждает Иванченко, до конкурса на работу принимают всех преподов, которые не входят в штат ВУЗа:

"Конкурс обычно происходит где-то в середине учебного года, зимой или весной, иногда бывает несколько конкурсов. Если человек проходит конкурс, он засчитывается потом на следующий учебный год уже как штатный преподаватель".

После того, как о назначении зашкваренного политика стало известно общественности, студенты КНУ и многочисленные общественные деятели объявили о проведении акции протеста против возвращения рыга в университет. Митинг должен пройти вечером в четверг, 20 июня.

Портнов, к слову, уже преподавал в Шевченко. Вплоть до его бегства в Россию в 2014 году, после чего его уволили.

Как известно, Портнов вернулся в Украину в воскресенье, 19 мая. Беглец скрывался от правоохранителей в России без малого пять лет, но уже под конец каденции Порошенко его сняли с розыска.

Почти сразу же после своего приезда Портнов потопал в ГБР, где накатал заяву на экс-президента, а также на других деятелей из команды пятого главы государства. Обвиняет он экс-чиновников в "государственной измене, попытке захвата государственной власти, а также превышении власти и служебных полномочий". Следователи же ведомства не могут не реагировать на поданное заявление, поэтому приняли его в разработку.