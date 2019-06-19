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ГБР возбудилось против Порошенко. В пятый раз

10:04
ГБР возбудилось против Порошенко. В пятый раз - фото 1
ГБР возбудилось против Порошенко. В пятый раз

ГБР возбудило пятое дело против Петра Порошенко… по иску сторонника Януковича Андрея Портнова.

Главу пресс-службы ГБР уволили. Из-за Порошенко

Об этом экс-беглец сообщил в Telegram.

"Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016-м году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения Кабинета Министров", - заявил Портнов.

Отметим, что отсутствие коалиции является одним из доводов роспуска ВРУ. Спикер Рады Андрей Парубий позже все таки подал КСУ списки коалиции, однако юристы Зеленского заявили, что они устарели еще в 2016 г., т.е. уже на момент "смерти" обьединения в ВРУ. Однако Фемида пока так и не вынесла вердикт по этому делу.

Напомним, глава САП Назар Холодницкий прокомментировал вопрос "посадки" Петра Порошенко.По словам следователя, у дела экс-гаранта пока нет никакого статуса. Для доказательства причастности Порошенко к преступлениям в сфере энергорынка нужно собрать дополнительные улики.

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Андрей Портнов Петр Порошенко Андрей Парубий Новости Украина
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