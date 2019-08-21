Порошенко увеличил свои силы. Что произошло?

Порошенко увеличил свои силы. Что произошло?

К парламентской фракции "ЕС" присоединились два самовыдвиженца.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на инсайд.

По данным источника, ряды "Евросоли" пополнят Алексей Гончаренко и Андрей Лопушанский.

Всего в Раде партии Порошенко выделили 29 мест, 2 из них "резервные".

Что касается самого "пополнения", то о его качестве все же стоит кое-что сказать.Возьмем для начала экс-регионала Алексея Гончаренко. В предыдущие годы тот отметился целым рядом эпатажных выходок.

Так, в 2017 г. он испортил кусок Берлинской стены у здания посольства ФРГ.

В 2019 г. , уже после победы ВАЗа, политик провел одиночный пикет с изображением целующихся Владимира Зеленского и Игоря Коломойского. Больше читайте здесь.

Как знать, может со временем этот парень дорастет до уровня Ляшко?

Не менее интересной личностью является и Андрей Лопушанский. Того подозревают в отмывании средств в международных масштабах.

Итого, мы имеем экс-регионала скандалиста и одного офшорника. В полку "ЕС" прибыло!

Напомним, "Голос" отказался от "подачки" Слуги народа.