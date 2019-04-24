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Нардеп устроил "гей-перформанс" Зе и Коломойского – ФОТО

24 апреля, 19:00
Нардеп устроил "гей-перформанс" Зе и Коломойского – ФОТО - фото 1
Нардеп устроил "гей-перформанс" Зе и Коломойского – ФОТО

Нардеп от БПП Алексей Гончаренко никак не может отойти от победы Зеленского. Желая донести до народа свое мнение (которое никого не интересует –прим.ред), он устроил гей-перформанс.

Свою акцию он устроил возле ворот Мариинского дворца в Киеве.

Нардеп устроил 'гей-перформанс' Зе и Коломойского – ФОТО - фото 180122

Влажные мечты Гончаренко

"Господи! Помоги мне выжить среди этой смертельной любви! Открыл возле Мариинского дворца картину поцелуя Зеленского и Коломойского. Президентом выбрали Зеленского, но кто реально Президент? Вот вопрос... Зеленский, по сути, своим поцелуем возвращает к жизни Коломойского. Ждем теперь какие контрибуции заплатит народ Украины Игорю Валерьевичу.

Нардеп устроил 'гей-перформанс' Зе и Коломойского – ФОТО - фото 180123

Стоит отметить, что плакат с целующимися политиками вовсе не оригинален.

По факту, это переделка известного граффити художника Дмитрия Врубеля, изображающего поцелуй Брежнева и Хонеккера (лидер ГДР – прим. ред).

Нардеп устроил 'гей-перформанс' Зе и Коломойского – ФОТО - фото 180124

То самое граффити

Невероятно, но факт, этот рисунок изображен на Берлинской стене - той самой, кусок которой Гончаренко умудрился испортить в 2017 г.

Нардеп устроил 'гей-перформанс' Зе и Коломойского – ФОТО - фото 180126
Интеллектуал Гончаренко разрисовывает стену у посольства ФРГ
Напомним, россияне настолько сильно обрадовались победе Зеленского, что решили увековечить его лик…на монетах. Об этом пишут РосСМИ.

Новинку нумизматики изготовит компания "Арт-Грани" из города Златоуст (Челябинская обл, РФ).

"Мастера... приступили к выпуску серебряной медальной монеты из серебра весом в 1 килограмм с изображением избранного президента Украины Владимира Зеленского".

Также там отметили,, что данная монета призвана "стать символом надежды на улучшение отношений России и Украины".

К сожалению, монет выпустят всего лишь 25 штук. На аверсе денежного знака вместе с ликом комика будут отчеканены надписи "Владимир Зеленский" и "Слуга народа". Весить же будет такая монетка около 1 кг.

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ФРГ Алексей Гончаренко Владимир Зеленский Игорь Коломойский Новости Украина
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