Нардеп устроил "гей-перформанс" Зе и Коломойского – ФОТО

19:00 24 апреля,

Нардеп устроил "гей-перформанс" Зе и Коломойского – ФОТО

Нардеп от БПП Алексей Гончаренко никак не может отойти от победы Зеленского. Желая донести до народа свое мнение (которое никого не интересует –прим.ред), он устроил гей-перформанс.

Свою акцию он устроил возле ворот Мариинского дворца в Киеве.

Влажные мечты Гончаренко

"Господи! Помоги мне выжить среди этой смертельной любви! Открыл возле Мариинского дворца картину поцелуя Зеленского и Коломойского. Президентом выбрали Зеленского, но кто реально Президент? Вот вопрос... Зеленский, по сути, своим поцелуем возвращает к жизни Коломойского. Ждем теперь какие контрибуции заплатит народ Украины Игорю Валерьевичу.

Стоит отметить, что плакат с целующимися политиками вовсе не оригинален.

По факту, это переделка известного граффити художника Дмитрия Врубеля, изображающего поцелуй Брежнева и Хонеккера (лидер ГДР – прим. ред).

То самое граффити

Невероятно, но факт, этот рисунок изображен на Берлинской стене - той самой, кусок которой Гончаренко умудрился испортить в 2017 г.

Интеллектуал Гончаренко разрисовывает стену у посольства ФРГ

Напомним, россияне настолько сильно обрадовались победе Зеленского, что решили увековечить его лик…на монетах. Об этом пишут РосСМИ.