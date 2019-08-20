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"Голос" отказался от "подачки" Слуги народа

20:20
«Голос» отказался от предложения «Слуги народа» - фото 1
«Голос» отказался от предложения «Слуги народа»

Партия "Голос" Святослава Вакарчука отказалась от кресла вице-спикера в новой Раде.

Вакарчук попросил защиты у Зеленского

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на замглавы "Голоса" Ярослава Юрчишина.

"Да, это отвечает действительности", - заявил политик и тут же объяснил отказ партии.

По его словам, должность вице-спикера имеет суто церемониальные позиции, а "Голосу" нужно нечто большее.

'Голос' отказался от 'подачки' Слуги народа - фото 186295

Ярослав Юрчишин

"Поэтому в данном случае нас не интересует политическая должность – нас интересуют профессиональные должности", - заявил Юрчишин.

Отметим, что ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что "Слуга народа" готова предоставить должность вице-спикера кому-нибудь не из своей партии. К слову, как и наименее важные комитеты в Раде.

На данный момент известно, что "зеленые" планируют назначить спикером парламента Дмитрия Разумкова, вице-спикером - Руслана Стефанчука, главой своей фракции – Давида Арахамию.

Теплые места получат и прочие "зеленые" депутаты, которых уже начали распределять по комитетам.

Напомним, Вакарчук объединится с Зеленским? Певец дал ответ.

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Партия Голос Партия Слуга народа Верховна Рада Новости Украина
Интерфакс Украина
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