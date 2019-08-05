Зеленский стоит дороже Порошенко – СМИ

Зеленский стоит дороже Порошенко – СМИ

Офис Владимира Зеленского обходится государству в большую сумму, чем АП Петра Порошенко.

Об этом сообщают "Буквы" со ссылкой на Госказначейство Украины.

Согласно источнику, 30 дней нового президента за прошедший месяц обошлись бюджету в 77 796 201 грн., в то время как на АП Пера Порошенко выделялось в среднем 65 млн грн. А это на на 12,7 млн грн, чем расходы Владимира Зеленского.

Отметим, что одним из стержневых пунктов программы ВАЗа была рационализация трат на госаппарат и окончание "эпохи бедности".

Как видите, с тратами на госаппарат пока не сложилось, а вот с экономикой пока не все так плохо. Намедни гривна побила собственный рекорд устойчивости по отношению к доллару. Правда, это не заслуга ОП.

Напомним, Зеленский получил первую зарплату. Сумма шокирует.