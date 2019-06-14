Будущая депутатка "Слуги народа" в прошлой жизни была агитатором Медведчука

Идеолог "Слуги Народа" и бывшая активистка "Оппоблока"

Представляя партийный список "Слуги народа" в команде президента Зеленского заявили, что с радостью примут информацию о "зашкварах" представителей своих партийных реестров.

На призыв президента откликнулись многие гражданские активисты и просто свидетели "зашкваров". Их стараниями была проведена "народная люстрация", к которой прислушались в самой наспех собранной партии.

В четверг, о потенциальной народной депутатке Анастасии Рагимовой (№170 в списках "Слуги Народа") написали журналисты Схем. Расследователи указали на то, что девушка живет активной светской жизнью - имеет богатого не без криминального прошлого мужа - Насиба Рагимова, который купил ей свой модный журнал, бутик и ввел ее в богему, а теперь - направил в политику (сначала - как платного эксперта-политолога на каналы-бачки), а теперь - в модную партию Зеленского.

Схеми раскрыли бекграунд №170 по спискам "Слуги народа":

В принципе, ничего зазорного в том, что уставший от светской жизни человек вознамерился творить добро в парламенте нет. Именно на этот момент указали многие журналистам-расследователям. Однако есть одно но.

Оно всплыло на следующий день. Как написал на своей странице на фейсбук журналист Слідство-інфо Дмитрий Реплянчук, Анастасия Рагимова пыталась пробиться в большую политику не только в 2019, но и значительно ранее.

Пост Дмитрия Реплянчука на фейсбуке, который срывает покровы с Анастасии Рагимовой (Коваленко):

В 2014 она была активисткой "Оппозиционного блока" и выступала на проплаченном Медведчуком съезде Рабиновича, Гужвы и прочих агентов влияния Кремля, как представитель молодежи. Однако тогда Анастасия была под девичьей фамилией - Коваленко. Журналист провел свое мини-расследование и даже нашел кадры с выступлением девушки, а также сопроводил их едким комментарием, суть которого будет неприятна как самой Анастасии Рагимовой, так и партии "Слуга Народа", которая записывает в свои ряды всех подряд.

Сама Рагимова эти все изыскания журналистов пока никак не комментирует, зато в соцсетях постит глубокомысленные опусы о том, что новые лица - это, конечно, не плохо, однако они все же должны быть профессионалами:

"Сейчас вся лента пестрит депутатскими запросами, кандидат на кандидате сидит и кандидатом погоняет! Но! Как много среди этих людей непрофессионалов, для которых - депутатство - это fun. Я ради интереса погуглила парочку кандидатов, поисковый запрос ничего не выдаёт - новые лица. Хотели - получили! Но почему-то у этих новых лиц ни публичных выступлений по теме, по которой они вроде как считаются экспертами, ни каких-либо публикаций, аналитических статей нет. У многих даже посты в фейсбуке 2-годичной давности сразу перед постом о кандидатстве".

При этом под профи с экспертным фейсбучиком Рагимова, вероятно, намекает на себя, ведь у нее в соцсети намало политологических постов, правда, написаны они в стиле "капитана очевидность".

Отметим, что по признанию другой будущей депутатши - скандального блогера Лизы Богуцкой - в кандидаты в народные депутаты от "Слуги Народа" набирают едва ли не рендомно. Ее саму пригласили просто на съезд, а уже по ходу съезда огласили кандидатом в нардепы. Если это правда, то очень похоже на то, что Верховна Рада 9 созыва будет самой клоунской за всю историю отечественного парламентаризма.