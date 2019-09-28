Порошенко слетал к Гонтаревой и "сделал" ее балериной - странное ФОТО

Порошенко слетал к Гонтаревой и "сделал" ее балериной - ФОТО

Лидер "ЕС" Петр Порошенко навестил в Лондоне экс-главу НБУ Валерию Гонтареву.

Об этом политик сообщил в Telegram.

"С Мариной посетили Валерию, чтобы передать ей слова поддержки от многих украинцев. Валерия не сломается. Знайте: никто из нас не сломается", - заявил пятый президент.

А вот почему на футболке экс-чиновница изображена балериной – Порошенко не уточнил.

Интересно, что ранее Валерия Гонтарева жаловалась на Петра Алексеевича. Из-за его "холодности и черствости".

"Я уволилась 10 мая 2017 года, вернулась из отпуска в сентябре, пришла в АП с единственным вопросом: "Когда меня уволят?". Сказали, что вот-вот. Дотянули до весны. Ну, вы знаете… С того момента, ни разу его (Порошенко - прим. ред.) не видела. Более того, скажу честно: сейчас, когда со мной случилась трагедия, он мне даже sms-ку не написал", - заявляла экс-глава НБУ.

Напомним, что правоохранительные органы подозревают Валерию Гонтареву в пособничестве Сергею Курченко. В связи с этим ее уже неоднократно вызывали на допрос. Однако экс-чиновница все обвинения отрицает и предпочитает оставаться в туманном Лондоне.

Но даже там она якобы не может чувствовать себя в безопасности. По ее словам, ей угрожает олигарх Игорь Коломойский. Будто бы из-за ПриватБанка. Больше об этом читайте здесь.

У Коломойского же свои мысли на этот счет.