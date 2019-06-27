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Коломойский угрожает Гонтаревой - заявление

18:00
Коломойский угрожает Гонтаревой - заявление - фото 1
Коломойский угрожает Гонтаревой - заявление

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что ей угрожает олигарх Игорь Коломойский. Будто бы из-за ПриватБанка.

Коломойский рассказал, будет ли "добивать" Порошенко

Об этом финансистка рассказала СМИ.

"Вы знаете, что в страну вернулась не только преступная власть Януковича, с которой мы боролись. Вернулся один из олигархов, который постоянно мне угрожает. Это очень плохо, что он вернулся. Плохо, для меня лично и для страны. Лично мне он угрожает. В интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке. – заявила Гонтарева.

И подчеркнула, что на уме у него настоящая уголовщина

"По-английски это kidnapping. Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что-то случится, чтобы все знали почему".

Отметим, что Гонтарева не единственная, кто обвиняет Игоря Валерьевича в угрозах. Схожую историю поведали и граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас.

Не знаем как там с угрозой убийством, но кое-что Коломойский им все же пообещал.

"Поверьте мне, мы этих двух "субчиков" выведем на свет божий. Чтобы они не думали. Запомните эти два имени: Лев Парнас и Игорь Фруман. Они приезжали ко мне в Израиль и рассказывали, как мне надо с Зеленским общаться. Я сказал – я не имею отношения к Зеленскому. После этого они исчезли – и тут начались все эти провокации: относительно Джулиани, окружения и еще какой-то ерунды", - заявил олигарх.

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Игорь Коломойский Валерия Гонтарева НБУ ПриватБанк Новости Украина
Громадське
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