Прокуратура взялась за Дубинского: Из-за Порошенко – ФОТО

Порошенко пожаловался на Дубинского в прокуратуру – ФОТО

Офис генерального прокурора по заявлению Петра Порошенко открыл уголовное дело на "слугу народа" Александра Дубинского.

Об этом написал в Facebook юрист Игорь Головань.

"Против Дубинского открыли дело. Офис генерального прокурора во исполнение судебного решения отреагировал на клеветнические обвинения народного депутата Дубинского в адрес Петра Порошенко. Зарегистрировано уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления", - говорится в сообщении.

В свою очередь Алексендр Дубинский ни мало не смутился действиями защиты Порошенко. По мнению "слуги народа", глава "ЕС" испугался его показаний о "преступном уклонении от уплаты налогов".

"Именно этих моих показаний и испугался трусливый Петя, выходящий с допросов исключительно через задний проход. Как только Петя узнал об итогах допроса в ДБР - сработала сирена: Рябошапка SOS!!! Рябошапка, работая в паре с Порошенко, в упор не видя неподписанные им подозрения, в пожарном порядке "выполняет" заготовленный на экстренный случай трюк - заносит в ЕРДР дело о якобы ложном доносе. Но сообщают об этой тухлой новости только сегодня, когда уже Рябошапку сняли", - написал нардеп в Facebook.

Напомним, Порошенко подал в суд на главу ГБР: Названа причина.