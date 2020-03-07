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Прокуратура взялась за Дубинского: Из-за Порошенко – ФОТО

10:28
Порошенко пожаловался на Дубинского в прокуратуру – ФОТО - фото 1
Порошенко пожаловался на Дубинского в прокуратуру – ФОТО

Офис генерального прокурора по заявлению Петра Порошенко открыл уголовное дело на "слугу народа" Александра Дубинского.

НАБУ открыло дело против Дубинского. В чем он заподозрен?

Об этом написал в Facebook юрист Игорь Головань.

Прокуратура взялась за Дубинского: Из-за Порошенко – ФОТО - фото 196915

"Против Дубинского открыли дело. Офис генерального прокурора во исполнение судебного решения отреагировал на клеветнические обвинения народного депутата Дубинского в адрес Петра Порошенко. Зарегистрировано уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления", - говорится в сообщении.

Прокуратура взялась за Дубинского: Из-за Порошенко – ФОТО - фото 196916

В свою очередь Алексендр Дубинский ни мало не смутился действиями защиты Порошенко. По мнению "слуги народа", глава "ЕС" испугался его показаний о "преступном уклонении от уплаты налогов".

Прокуратура взялась за Дубинского: Из-за Порошенко – ФОТО - фото 196914

"Именно этих моих показаний и испугался трусливый Петя, выходящий с допросов исключительно через задний проход. Как только Петя узнал об итогах допроса в ДБР - сработала сирена: Рябошапка SOS!!! Рябошапка, работая в паре с Порошенко, в упор не видя неподписанные им подозрения, в пожарном порядке "выполняет" заготовленный на экстренный случай трюк - заносит в ЕРДР дело о якобы ложном доносе. Но сообщают об этой тухлой новости только сегодня, когда уже Рябошапку сняли", - написал нардеп в Facebook.

Напомним, Порошенко подал в суд на главу ГБР: Названа причина.

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Александр Дубинский Петр Порошенко ГБР Офис генерального прокурора Новости Украина
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