Убийство Шеремета Пожар в Одессе Владимир Зеленский

НАБУ открыло дело против Дубинского. В чем он заподозрен?

16:20
НАБУ открыло дело против Дубинского. В чем он заподозрен? - фото 1
НАБУ открыло дело против Дубинского. В чем он заподозрен?

НАБУ октрыло уголовное производство против нескольких "слуг народа", заподозренных в лоббировании т.н."табачных поправок".

НБУ подал в суд на Дубинского. Известно за что

Об этом написал депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко в Facebook.

НАБУ открыло дело против Дубинского. В чем он заподозрен? - фото 192694

"НАБУ начало расследование против (Андрея – прим. ред.) Холодова, (Александра – прим. ред.) Дубинского и (Александра – прим. ред.) Юрченко…..Напомню, что около двух месяцев назад Рада приняла поправку, после которой, табачная отрасль в Украине резко сократила производство, бюджет недопулочил миллиардные поступления и все это было сделано для того, чтобы увеличить доходы некоторых Слуг", - заявил политик и подчеркнул, что надеется на "честное расследование".

НАБУ открыло дело против Дубинского. В чем он заподозрен? - фото 192695

Отметим, что в самой "Слуге народа" уже неоднократно поднимали проблему лоббирования табачного бизнеса, однако каких-либо шагов для ее решения предпринято не было. По словам руководства партии, это компетенция правоохранительных органов.

НАБУ открыло дело против Дубинского. В чем он заподозрен? - фото 192696

Напомним, 3 октября упомянутые депутаты внесли поправку в закон о регулировании производства и продажи табачных изделий. Согласно новой норме, табачные компании-производители обязаны продавать сигареты оптовым компаниям по цене, не превышающей 80% от максимальной розничной цены (МРЦ), в то время как наценка для сигарет оптовых и розничных продавцов составит 7% и 13% от максимальной розничной цены.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Александр Дубинский Партия Слуга народа Алексей Гончаренко табак Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Поимка "убийц" Шеремета: Сеть разорвало от ярости - фото 1
Поимка "убийц" Шеремета: Сеть разорвало от ярости
19:00
Убийство Шеремета: полиция раскрыла ВСЕ детали - фото 1
Убийство Шеремета: полиция раскрыла ВСЕ детали
18:15
Подозреваемые в убийстве Шеремета. Кто эти люди? - фото 1
Подозреваемые в убийстве Шеремета. Кто эти люди? (ДОПОЛНЯЕТСЯ)
17:42
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
11:20
Мероприятие для галочки - фото 1
Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже
09 декабря, 12:21
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
01 декабря, 17:00
Загрузка...