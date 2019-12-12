НАБУ открыло дело против Дубинского. В чем он заподозрен?

НАБУ открыло дело против Дубинского. В чем он заподозрен?

НАБУ октрыло уголовное производство против нескольких "слуг народа", заподозренных в лоббировании т.н."табачных поправок".

Об этом написал депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко в Facebook.

"НАБУ начало расследование против (Андрея – прим. ред.) Холодова, (Александра – прим. ред.) Дубинского и (Александра – прим. ред.) Юрченко…..Напомню, что около двух месяцев назад Рада приняла поправку, после которой, табачная отрасль в Украине резко сократила производство, бюджет недопулочил миллиардные поступления и все это было сделано для того, чтобы увеличить доходы некоторых Слуг", - заявил политик и подчеркнул, что надеется на "честное расследование".

Отметим, что в самой "Слуге народа" уже неоднократно поднимали проблему лоббирования табачного бизнеса, однако каких-либо шагов для ее решения предпринято не было. По словам руководства партии, это компетенция правоохранительных органов.

Напомним, 3 октября упомянутые депутаты внесли поправку в закон о регулировании производства и продажи табачных изделий. Согласно новой норме, табачные компании-производители обязаны продавать сигареты оптовым компаниям по цене, не превышающей 80% от максимальной розничной цены (МРЦ), в то время как наценка для сигарет оптовых и розничных продавцов составит 7% и 13% от максимальной розничной цены.