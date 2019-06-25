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Виктор Павлик бросил жену. Ради молоденькой - ФОТО

16:41
Виктор Павлик бросил жену. Ради молоденькой - ФОТО - фото 1
Виктор Павлик бросил жену. Ради молоденькой - ФОТО

Украинский певец Виктор Павлик закрутил роман с 25-летней девушкой. Избранницей артиста стала его концертный директор Екатерина Репяхова.

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По словам пассии певца, Павлик не спешит афишировать свои отношения.

"Уверен, что никто не воспримет это нормально. Что любой журналист попытается найти в этом что-то плохое: разницу в возрасте, развод с женой, болезнь сына... И он говорит: "У меня просто нет сил кому-то что-то доказывать, объяснять, как я тебя люблю. Это мое личное". Поэтому открываться сам он пока не готов".

Отметим, что Виктор Павлик был женат три раза. Но увы. Третий брак не задался. Певец развелся с женой еще полтора года назад и со временем связался с Репяховой.

Виктор Павлик бросил жену. Ради молоденькой - ФОТО - фото 183261

Как заявила девушка, она с детства является фанаткой артиста. И вот, ее мечта наконец-то сбылась. Теперь Репяхова сможет всегда слушать песни своего кумира. И не только из душа.

Виктор Павлик бросил жену. Ради молоденькой - ФОТО - фото 183262

Так давайте же порадуемся за молодых!

Напомним, музыкант Виктор Павлик принял заманчивое предложение от партии "Стабильность"....идти в депутаты. Однако музыкант все же не спешит пока становиться политиком, взвешивая все "за" и "против".

"Я не сказал "против" и "за" не сказал", - заявил певец.

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