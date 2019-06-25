Виктор Павлик бросил жену. Ради молоденькой - ФОТО

Виктор Павлик бросил жену. Ради молоденькой - ФОТО

Украинский певец Виктор Павлик закрутил роман с 25-летней девушкой. Избранницей артиста стала его концертный директор Екатерина Репяхова.

По словам пассии певца, Павлик не спешит афишировать свои отношения.

"Уверен, что никто не воспримет это нормально. Что любой журналист попытается найти в этом что-то плохое: разницу в возрасте, развод с женой, болезнь сына... И он говорит: "У меня просто нет сил кому-то что-то доказывать, объяснять, как я тебя люблю. Это мое личное". Поэтому открываться сам он пока не готов".

Отметим, что Виктор Павлик был женат три раза. Но увы. Третий брак не задался. Певец развелся с женой еще полтора года назад и со временем связался с Репяховой.

Как заявила девушка, она с детства является фанаткой артиста. И вот, ее мечта наконец-то сбылась. Теперь Репяхова сможет всегда слушать песни своего кумира. И не только из душа.

Так давайте же порадуемся за молодых!

Напомним, музыкант Виктор Павлик принял заманчивое предложение от партии "Стабильность"....идти в депутаты. Однако музыкант все же не спешит пока становиться политиком, взвешивая все "за" и "против".

"Я не сказал "против" и "за" не сказал", - заявил певец.

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