Владимир Зеленский Пасха Игра Престолов война на Донбассе

Украинских политиков "превратили" в писанки – МЕМЫ

15:00
Украинских политиков "превратили" в писанки – МЕМЫ - фото 1
Украинских политиков "превратили" в писанки – МЕМЫ

Праздник Пасхи уже прошел, но как и всякое значимое событие, она породила множество мемчиков. Очередным объектом шутеек стали известные политики.

Победа Зеленского: лучшие МЕМЫ

Фото "яичных деятелей" разместил фб-паблик "Процишин официальный".

Центральной писанкой стал конечно же Владимир Зеленский. Но насколько он крутое яйцо, сказать пока не можем.

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Следом за смешным яичком не помешает и десерт из шоколада. Да-да, вы поняли на кого мы намекаем.
Украинских политиков 'превратили' в писанки – МЕМЫ - фото 180358
Специально для эстетов сварена писанка Добкина. Будьте осторожны! Возможны галлюцинации.
Украинских политиков 'превратили' в писанки – МЕМЫ - фото 180359
А после не мешало бы и перекурить...
Украинских политиков 'превратили' в писанки – МЕМЫ - фото 180360
...и завернуться в плед. День Пасхи то оказалася холодным!
Украинских политиков 'превратили' в писанки – МЕМЫ - фото 180361
А затем можно и на подвиги пойти, как Яценюк.
Украинских политиков 'превратили' в писанки – МЕМЫ - фото 180362
И все разбомбить подобно Трампу.....
Украинских политиков 'превратили' в писанки – МЕМЫ - фото 180363

Напомним, президентская гонка уже прошла, но не все дольны результатом. Не в силах выдержать происходящий бардак, к нам со страниц истории наконец-то снизошли славные князья и гетьманы.

Фб-паблик «Історія України в схемах та мемах» разместил шуточные агитки украинских князей и гетьманов.

Чтобы вы легче сориентировались кто есть кто, кто за кого и за что, мы сделали для вас краткий обзор кандидатов.

Что же обещают великие деятели прошлого?

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Пасха Арсений Яценюк Петр Порошенко Владимир Зеленский Роман Насиров Новости Украина
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