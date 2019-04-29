Украинских политиков "превратили" в писанки – МЕМЫ
Праздник Пасхи уже прошел, но как и всякое значимое событие, она породила множество мемчиков. Очередным объектом шутеек стали известные политики.
Фото "яичных деятелей" разместил фб-паблик "Процишин официальный".
Центральной писанкой стал конечно же Владимир Зеленский. Но насколько он крутое яйцо, сказать пока не можем.
Напомним, президентская гонка уже прошла, но не все дольны результатом. Не в силах выдержать происходящий бардак, к нам со страниц истории наконец-то снизошли славные князья и гетьманы.
Фб-паблик «Історія України в схемах та мемах» разместил шуточные агитки украинских князей и гетьманов.
Чтобы вы легче сориентировались кто есть кто, кто за кого и за что, мы сделали для вас краткий обзор кандидатов.
Что же обещают великие деятели прошлого?