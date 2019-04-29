Украинских политиков "превратили" в писанки – МЕМЫ

Украинских политиков "превратили" в писанки – МЕМЫ

Праздник Пасхи уже прошел, но как и всякое значимое событие, она породила множество мемчиков. Очередным объектом шутеек стали известные политики.

Фото "яичных деятелей" разместил фб-паблик "Процишин официальный".

Центральной писанкой стал конечно же Владимир Зеленский. Но насколько он крутое яйцо, сказать пока не можем.

Следом за смешным яичком не помешает и десерт из шоколада. Да-да, вы поняли на кого мы намекаем.

Специально для эстетов сварена писанка Добкина. Будьте осторожны! Возможны галлюцинации. А после не мешало бы и перекурить... ...и завернуться в плед. День Пасхи то оказалася холодным! А затем можно и на подвиги пойти, как Яценюк. И все разбомбить подобно Трампу. ....