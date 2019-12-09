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Порошенко переписал на сына еще одну компанию

17:30
Порошенко переписал на сына еще один бизнес - фото 1
Порошенко переписал на сына еще один бизнес

Петр Порошенко переписал свой бизнес в "Укрпроминвест-Агро" на старшего сына Алексея.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на единый реестр.

Согласно источнику, отныне среди сооснователей компании значатся Евгений Саенко, Алексей Порошенко (конечный бенефициарный владелец) и ООО "Прайм Инвестментс".

Как уточняет "ЕП", сын президента получил контроль над бизнесом 31 октября через CEE Confectionery Investments Limited, Roshen Europe B.V. и Roshen Group S.a.r.l.

Для справки

"Укрпроминвест-Агро" - агропромышленная компания, основанная в 2002 г. Специализируется на выращивании сельхозпродукции (пшеницы, ячменя, сои и т.д.), производстве сахара и муки, а также животноводстве. Обрабатывает около 122 000 га земли.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что лидер "Европейской солидарности" начал переписывать бизнес на своего старшего сына Алексея. В октябре 2019 г. наследник Порошенко бенефициаром компании стал ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания", которая является основной в бизнесе "Рошена». Подробности читайте на БЕЗ ТАБУ.

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Петр Порошенко Алексей Порошенко бизнес Новости Украина
Европейская правда
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