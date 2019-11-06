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Порошенко переписал часть своего бизнеса на старшего сына

Вчера, 23:00
Порошенко-старший начал переписывать бизнес на сына Алексея - фото 1
Порошенко-старший начал переписывать бизнес на сына Алексея

Алексей Порошенко стал миллиардером благодаря тому, что его отец, пятый президент Украины, внезапно начал переоформлять свою империю.

На сайте проекта "Центр противодействия коррупции" "Открытый реестр национальных общественных деятелей" появилась информация о том, что лидер "Европейской солидарности" начал переписывать бизнес на своего старшего отпрыска Алексея.

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Так, еще 20 мая, перед уходом с должности гаранта, Петр Порошенко указывал себя бенефициарным владельцем ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания", которая является основной в бизнесе "Рошена", поскольку значится учредителем ряда предприятий.

Порошенко переписал часть своего бизнеса на старшего сына - фото 190798

Как минимум до 1 октября Петр Порошенко был бенефициаром компании, но 6 ноября аналитики ЦПК обнаружили изменения в реестре юридических лиц.

Так, контроль на "ЦЕКК" перешел к экс-нардепу Алексею Порошенко, который получил корпоративные права на нидерландскую ROSHEN EUROPE B.V. Последняя фирма также принадлежала экс-главе государства.

Порошенко переписал часть своего бизнеса на старшего сына - фото 190800

В остальных компаниях, где кондитерская компания значится учредителем, также начали менять бенефициаров. ГП "УК "Рошен", ООО "Рошен-Волынь" и ООО "Рошен де люкс" точно так же сменили владельца с Петра на Алексея Порошенко.

Порошенко переписал часть своего бизнеса на старшего сына - фото 190799

При этом в компаниях ООО "Рошен-Столица", ЧАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" бывший президент все же остался конечным владельцем.

С чем связана перерегистрация бизнеса экс-главы государства, остается только догадываться.

Как известно, Петр Порошенко является фигурантом ряда уголовных дел, которые завели по кляузам Андрея Портнова. Сегодня детективы ГБР получили доступ к данным о доходах экс-президента за последние пять лет.

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