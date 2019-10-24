Порошенко обыграл канал Медведчука. Раскрыты детали

Порошенко обыграл канал Медведчука. Раскрыты детали

Партия "ЕС" одержала победу в суде над телеканалом Медведчука NewsOne.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

По данным источника, NewsOne возмутило "оскорбление" со стороны партии Порошенко о прокремлевской позиции канала. Желая "отбелить" свое имя, СМИ подало в суд. Однако все три заседания Фемиды оправдали "Европейскую солидарность".

"Кассационный суд в составе Верховного суда определил, что формулировки, которые были использованы в заявлении фракции, об антигосударственных и антиукраинских высказываниях и фактах, которые ретранслирует телеканал "News One", а также о соответствии риторики СМИ к "темникам Кремля" и месседжей российской пропаганды , являются оценочными суждениями и не содержат информации, которая наносит вред деловой репутации телеканала", - говорится в сообщении политсилы.

Напомним, что СМИ Медведчука, - "112 канал" и NewsOne, - неоднократно обвинялись в прокремлевской пропаганде. Особенно ярко отличился NewsOne, который планировал провести телемост с Россией. Из-за общественного осуждения и внимания правоохранителей впоследствии тот был отменен.

Схожая история сложилась и со 112 каналом. Тот хотел показать документальный фильм о Майдане с описанием событий с точки зрения России.