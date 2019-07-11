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Луценко грозит карами 112 каналу: названа причина

21:40
Луценко грозит карами 112 каналу: названа причина - фото 1
Луценко грозит карами 112 каналу: названа причина

Юрий Луценко пригрозил наказать 112 канал за показ иностранного фильма о Майдане. Тот описывает события 2013-2014 гг. с точки зрения России.

"Телемост" Украина-Россия состоится. Но есть одно "но"

"За любые попытки прошлые, телемост, и будущие - демонстрация российского пропагандистского фильма, который рекламируется на канале Медведчука, будет ответственность", - заявил генпрокурор.

Как стало известно ранее, 112 канал покажет фильм американца Оливера Стоуна "Revealing Ukraine" ("В борьбе за Украину") уже в ближайшие дни.

В данном опусе война с Россией названа "гражданской войной", а олигарх Виктор Медведчук "лидером оппозиции".

Отметим, что ранее Юрий Луценко заявил об открытии дела на спонсоров канала NewsOne (тоже контролируется Медведчуком – прим. ред). По данным генпрокурора, 2 лица (имен Луценко не назвал – прим. ред) являются директорами офшорных компаний и связаны с российским Промсвязьбанком, который финансирует оборонные заказы России.

"В связи с этим сегодня зарегистрировано уголовное производство по финансированию терроризма", - заявил Луценко.

А вот получится ли что-нибудь у генпрокурора - другой вопрос. Он слишком скор на громкие заявления.

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Юрий Луценко 112. Украина Виктор Медведчук война на Донбассе Майдан Новости Украина
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