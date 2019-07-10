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Телемост "Украина Россия" состоится. Но есть одно "но"

21:40
Телемост Украина Россия состоится. Но есть одно "но" - фото 1
Телемост Украина Россия состоится. Но есть одно "но"

В среду, 10 июля, владелец NewsOne Тарас Козак заявил о том, что телемост Украина-Россия все же состоится. В эту в пятницу, 12 июля. Но есть одно "но".

"Телемост" Украина- Россия. Сеть разорвало от гнева – ФОТО

Друг Медведчука заявил, что украинцы смогут увидеть телемост, но лишь на "Россия 1" с помощью спутникового телевидения.

"Спасибо вашим (российским – прим. ред.) журналистам, которые эту тему не оставляют, потому что доля российского телевидения в Украине тоже есть, есть спутниковые тарелки, и люди смотрят ... потому что хотели поговорить без политики", - сказал Козак.

Отметим, что на днях NewsOne заявил о желании провести телемост Украина-Россия. Однако позже он передумал. Будто бы из-за угроз в свой адрес.

На сайте канала сказано следующее:

"Телеканал NEWSONE сообщает об отмене телемарафона "Надо поговорить". Наша попытка организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей, которые никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Украины, без политиков и одиозных пропагандистов".

Так себе оправдание, неправда ли?

Также напомним, что ранее Юрий Луценко заявил об открытии дела против бенефециарных владельцев канала NewsOne.

По данным генпрокурора, 2 лица (имен Луценко не назвал – прим. ред) являются директорами офшорных компаний и связаны с российским Промсвязьбанком. Учреждение финансирует оборонные заказы России.

"В связи с этим сегодня зарегистрировано уголовное производство по финансированию терроризма", - заявил Луценко.

Как знать, может и Козак входит в этот дуэт?

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