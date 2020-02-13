Порошенко обыграл Богдана: Что известно?

Порошенко обыграл Богдана: Что известно?

Шестой апелляционный административный суд признал законным исключение Андрея Богдана из состава партии "Европейская солидарность".

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

По данным "ЕС", Андрей Богдан был исключен из избирательного списка партии по инициативе ее членов "коллегиальным и демократическим решением съезда". Этот вердикт поддержала ЦИК.

В 2018 году Андрей Богдан обратился в суд с иском к ЦИК с требованием отменить указанное постановление и признать себя избранным народным депутатом Украины от БПП.

7 октября 2019 г. Окружной админсуд Киева частично удовлетворил исковые требования Андрея Богдана, однако партия Порошенко не согласилась с таким решением суда и подала апелляцию.

"Наша апелляционная жалоба была удовлетворено, решение Окружного административного суда. Киева - отменено, в удовлетворении исковых требований Андрея Богдана отказано в полном объеме. Поэтому мы довольны результатом рассмотрения дела в апелляционном суде", - заявил один из адвокатов ЕС.

Напомним, Андрей Богдан ушел, а МЕМЫ остались – ярчайшая подборка.