Андрей Богдан ушел, а МЕМЫ остались – ярчайшая подборка

Андрея Богдан ушел, а МЕМЫ остались – ярчайшая подборка

Во вторник, 11 февраля, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку, уйдя, таким образом, из украинской истории. Но не народной памяти. Собрали для вас ярчайше МЕМЫ из эпохи экс-главы ОПУ.

Многим он запомнится как "решала" Владимира Зеленского.

Отношения политиков стали настоящей притчей во языцех.

Это любовь на века.

И правда, это сложно забыть.

Как и некоторые скандалы. Как, например, отдых в Сен-Тропе.

Порой, экс-глава ОПУ и сам любил подшутить.

Своего чувства юмора он никогда не скрывал.

Как бы там ни было, но новая эпоха уже началась.

Эпоха без Богдана. И может быть кому-то его будет не хватать.

Пока Андрей Иосифович спит, украинская политика идет своим чередом.

Напомним, лучшие политические МЕМЫ 2019: Ярчайшая подборка.