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Андрей Богдан ушел, а МЕМЫ остались – ярчайшая подборка

12:45
Андрея Богдан ушел, а МЕМЫ остались – ярчайшая подборка - фото 1
Андрея Богдан ушел, а МЕМЫ остались – ярчайшая подборка

Во вторник, 11 февраля, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку, уйдя, таким образом, из украинской истории. Но не народной памяти. Собрали для вас ярчайше МЕМЫ из эпохи экс-главы ОПУ.

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Многим он запомнится как "решала" Владимира Зеленского.

Андрей Богдан ушел, а МЕМЫ остались – ярчайшая подборка - фото 195677

Отношения политиков стали настоящей притчей во языцех.

Андрей Богдан ушел, а МЕМЫ остались – ярчайшая подборка - фото 195678
Это любовь на века.
Андрей Богдан ушел, а МЕМЫ остались – ярчайшая подборка - фото 195679

И правда, это сложно забыть.

Андрей Богдан ушел, а МЕМЫ остались – ярчайшая подборка - фото 195680 Как и некоторые скандалы. Как, например, отдых в Сен-Тропе.

Андрей Богдан ушел, а МЕМЫ остались – ярчайшая подборка - фото 195681
Порой, экс-глава ОПУ и сам любил подшутить.
Андрей Богдан ушел, а МЕМЫ остались – ярчайшая подборка - фото 195686
Своего чувства юмора он никогда не скрывал.
Андрей Богдан ушел, а МЕМЫ остались – ярчайшая подборка - фото 195687
Как бы там ни было, но новая эпоха уже началась.
Андрей Богдан ушел, а МЕМЫ остались – ярчайшая подборка - фото 195683
Эпоха без Богдана. И может быть кому-то его будет не хватать.
Андрей Богдан ушел, а МЕМЫ остались – ярчайшая подборка - фото 195685

Пока Андрей Иосифович спит, украинская политика идет своим чередом.

Андрей Богдан ушел, а МЕМЫ остались – ярчайшая подборка - фото 195689

Напомним, лучшие политические МЕМЫ 2019: Ярчайшая подборка.

 

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Андрей Богдан Офис Президента Владимир Зеленский Новости Украина
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