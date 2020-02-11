Андрей Богдан ушел, а МЕМЫ остались – ярчайшая подборка
Андрея Богдан ушел, а МЕМЫ остались – ярчайшая подборка
Во вторник, 11 февраля, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку, уйдя, таким образом, из украинской истории. Но не народной памяти. Собрали для вас ярчайше МЕМЫ из эпохи экс-главы ОПУ.
Многим он запомнится как "решала" Владимира Зеленского.
Отношения политиков стали настоящей притчей во языцех.
Это любовь на века.
И правда, это сложно забыть.
Как и некоторые скандалы. Как, например, отдых в Сен-Тропе.
Порой, экс-глава ОПУ и сам любил подшутить.
Своего чувства юмора он никогда не скрывал.
Как бы там ни было, но новая эпоха уже началась.
Эпоха без Богдана. И может быть кому-то его будет не хватать.
Пока Андрей Иосифович спит, украинская политика идет своим чередом.
Напомним, лучшие политические МЕМЫ 2019: Ярчайшая подборка.
powered by lun.ua
Другое на тему
АНДРЕЙ БОГДАН ПОДАЛ В ОТСТАВКУ: Кто его заменит?
11:43
Иностранец проконтролирует весь игорный бизнес в Украине: Что происходит?
11:29
Коронавирус идет напролом, счет пошел на тысячи жертв
10:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации