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Порошенко обвинили в "служебной халатности". Что известно?

Вчера, 23:00
Порошенко обвинили в "служебной халатности". Что известно? - фото 1
Порошенко обвинили в "служебной халатности". Что известно?

7 октября НАБУ открыло дело на пятого президента Петра Порошенко. Его подозревают в служебной халатности.

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Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ бюро.

"Детективы НАБУ внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 367 Уголовного кодекса", - говорится в документе НАБУ.

Порошенко обвинили в 'служебной халатности'. Что известно? - фото 189941

По данным источника, дело открыто после соответствующего вердикта Высшего антикоррупционного суда. В чем именно экс-гарант проявил халатность - источник не уточняет.

Напомним, что в ведомстве бюро находится как минимум еще одно производство в отношении экс-гаранта. По версии, следствия в 2017 г. НАПК под влиянием АП Петра Порошенко принимали решения об отсутствии нарушений в декларациях должностных лиц.

Напомним, суд допросит Трубу и Портнова. Из-за Порошенко.

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