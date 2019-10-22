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ГПУ передала НАБУ "дело Порошенко". Раскрыты детали

21:40
ГПУ передала НАБУ "дело Порошенко". Раскрыты детали - фото 1
ГПУ передала НАБУ "дело Порошенко". Раскрыты детали

ГПУ перенаправила в НАБУ одно из дел в отношении администрации пятого президента Петра Порошенко.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Генеральная прокуратура Украины определила подследственность по детективами НАБУ в уголовном производстве по факту совершения должностными лицами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Администрации Президента Украины преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2017 г. НАПК под влиянием АП Петра Порошенко принимали решения об отсутствии нарушений в декларациях должностных лиц.

Напомним, что больше всех против пятого президент ополчились в ГБР. На данный момент в ведомстве Трубы против Петра Порошенко ведется больше 10 (!) дел. Экс-гарант же свою вину отрицает и обвиняет главу ГБР в сговоре с соратником Януковича Андреем Портновым.

Но это не помогло: бюро упорно продолжает открывать дела. 1 октября пятый президент должен был явиться на допрос с помощью полиграфа. Однако произошло непредвиденное.

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Петр Порошенко НАБУ ГПУ Новости Украина
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