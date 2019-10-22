"Начнем разбирать…": Коломойский жестко пригрозил Порошенко

"Начнем разбирать…": Коломойский пригрозил Порошенко

Украинский олигарх Игорь Коломойский пригрозил пятому президенту Петру Порошенко за осуждение скандальной песни "Квартала" и посоветовал быть ему осторожнее в своих высказываниях.

Об этом бизнесмен заявил в интервью "Украинской правде".

"Петру Алексеевичу нужно очень осторожно высказываться в адрес "1+1" и желательно Коломойского, потому что мы с ним начнем разбирать все его героическое прошлое за 5 лет", - заявил олигарх и обвинил Порошенко в повышении тарифов из-за связи с "Винницаоблэнерго".

"Эта компания ("Энера Винница" - прим. ред.) - это 100 процентов его дочернее предприятие, которое принадлежит "Винницаоблэнерго" или тем, же акционерам, которым принадлежит "Винницаоблэнерго". И он имеет прямое отношение к повышению тарифов", - сказал Коломойский.

Отметим, что Игорь Коломойский имеет очень большой зуб на Петра Порошенко. Во времена пятого президента бизнес олигарха потерпел существенный урон. Однако после победы Владимира Зеленского он взял реванш и принялся медленно, но четко теснить своих конкурентов.

Напомним, Коломойскому вернули авиакомпанию и контроль над аэропортом Днепра.