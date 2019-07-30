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Порошенко нашел виновных в своем провале. И это не Зеленский

11:37
Порошенко нашел виновных в своем провале. И это не Зеленский - фото 1
Порошенко нашел виновных в своем провале. И это не Зеленский

Глава "ЕС" Петр Порошенко нашел виновных в своем отставании от фаворитов в парламентской гонки. И это даже не Владимир Зеленский.

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"У нас был десяток политических сил, которые набирали от 1 до 3%. Они понимали, что у них нет никаких шансов, но, руководствуясь то ли собственными амбициями, то ли какими-либо другими мотивациями, пошли, – и 15-20% голосов были распорошены", - заявил Порошенко в интервью Украинской правде.

Отметим, что эти выборы и вправду были провалом для его партии. "ЕС" заняла лишь четвертое место, уступив даже "Батькивщине" Тимошенко.

Для сравнения, если в 2014 г. "БПП" набрала 21,82 % голосов и смогла создать самую крупную фракцию ВРУ, то этот год оказался куда менее успешным. 8,10% голосов и 23 депутата – такова "победа" Порошенко.

Но справедливости ради добавим, что "ЕС" все же смогла учесть печальный опыт президентской гонки, кое-как модернизировать свою агитацию и частично почистить партию.

Но не до конца. Лица вроде Кононенко и Ирины Луценко так и остались в списке, что не могло обрадовать даже сторонников Порошенко. Вполне логично, что часть электората "ЕС" предпочла голосовать за "Голос" Вакарчука с более новыми лицами.

Напомним, Порошенко подаст в суд на ГБР. Но есть условие.

 

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Петр Порошенко Выборы в Раду 2019 Партия Голос БПП / Европейская Солидарность Новости Украина
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