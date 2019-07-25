Порошенко подаст суд на ГБР. Но есть условие

Порошенко подаст суд на ГБР. Но есть условие

В четверг, 25 июля, Петр Порошенко явился на допрос в ГБР. Позже экс-гарант отчитался о беседе со следователями.

"Так и не получив ни одной повестки, пришел в ГБР. Мы получили еще одно заверение, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует. Мы также обеспокоены тем, что происходит постоянная утечка информации, которую получает ГБР, в адрес господина Портнова и не только. Не исключаем, что подобные материалы вытекают за пределы Украины в Россию", - заявил гарант.

И пригрозил судом ГБР.

"Если Госбюро будет предвзято относиться и не будет открывать дело против Портнова за заведомо ложное сообщение о преступлении, мы будем искать правду для защиты страны. Речь не идет о защите Порошенко, речь идет о защите Украины в суде", - заявил гарант.

Напомним, согласно заявлению ГБР, экс-гарант является фигурантом 11 (!) дел. Свои виды на него есть и у САП. Правда, с прогрессом у прокуратуры дело идет туговато. По словам главы учреждения Игоря Холодницкого, у дела Порошенко пока нет никакого статуса. Для доказательства его причастности к преступлениям в сфере энергорынка нужно собрать дополнительные улики.