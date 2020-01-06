Порошенко попросит Зеленского отчитаться за Оман

Порошенко попросит Зеленского отчитаться за Оман

Партия "Европейская солидарность" готовит запрос в Офис президента и МИД Украины о поездке Владимира Зеленского в Оман.

Об этом нардеп от "ЕС" Иванна Климпуш-Цинцадзе написала в Facebook.

"Ни минуты покоя .. Пока мы за свой счет поехали на Гуцульщину на Рождество, Президент за свой счет улетел развивать торгово-экономические и дипломатические отношения с Оманом. Точно – приоритетный регион и страна, требует такой самоотверженности от главы государства в рождественские праздники ...", - заявила политик и пообещала все это просто так не оставить.

"Готовим запрос от Европейской Солидарности к ОПУ и МИД - кто именно из представителей этих ведомств будет сопровождать главу государства на этих ответственных встречах, какие конкретно вопросы и с кем будут обсуждаться, каких результатов ожидать ...", - подчеркнула Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, 5 января 2020 г. пресс-служба ОПУ сообщила о рабочем визите Владимира Зеленского в Оман, что в свою очередь вызвало некоторые сомнения у противников гаранта. В это же время появилась информация о том, что оппонент президента Петр Порошенко также времени зря не теряет и отдыхает на Сейшельских островах. Подробности читайте по ссылке.