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Порошенко попросит Зеленского отчитаться за Оман

11:00
Порошенко попросит Зеленского отчитаться за Оман - фото 1
Порошенко попросит Зеленского отчитаться за Оман

Партия "Европейская солидарность" готовит запрос в Офис президента и МИД Украины о поездке Владимира Зеленского в Оман.

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Об этом нардеп от "ЕС" Иванна Климпуш-Цинцадзе написала в Facebook.

"Ни минуты покоя .. Пока мы за свой счет поехали на Гуцульщину на Рождество, Президент за свой счет улетел развивать торгово-экономические и дипломатические отношения с Оманом. Точно – приоритетный регион и страна, требует такой самоотверженности от главы государства в рождественские праздники ...", - заявила политик и пообещала все это просто так не оставить.

Порошенко попросит Зеленского отчитаться за Оман - фото 193889

"Готовим запрос от Европейской Солидарности к ОПУ и МИД - кто именно из представителей этих ведомств будет сопровождать главу государства на этих ответственных встречах, какие конкретно вопросы и с кем будут обсуждаться, каких результатов ожидать ...", - подчеркнула Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, 5 января 2020 г. пресс-служба ОПУ сообщила о рабочем визите Владимира Зеленского в Оман, что в свою очередь вызвало некоторые сомнения у противников гаранта. В это же время появилась информация о том, что оппонент президента Петр Порошенко также времени зря не теряет и отдыхает на Сейшельских островах. Подробности читайте по ссылке.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский отдых Новости Украина
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