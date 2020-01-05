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Работа на отдыхе: Офис Зеленского оправдался за поездку в Оман

18:00
Володя, что происходит? - фото 1
Володя, что происходит?

После того, как в СМИ просочилась информация об элитном заграничном отдыхе президента, сотрудникам Офиса главы государства ничего не осталось, как признать этот факт.

После того, как о тайном отдыхе Зеленского написали почти все СМИ в стране, в дело вступил Офис президента.

Зеленский продлил себе отдых и улетел чилиться в теплые края

В сообщении пресс-службы витиевато сообщили, что президент якобы и отдыхает, но и одновременно - нет. Типа, совмещает приятное с полезным в виде встреч с местными элитами. Особо в сообщении указывается, что полет осуществляется на рейсовом самолете за личные деньги президента. При этом на сайте государственной власти Омана ничего про визит Зеленского нет, то есть - это тупая придумка пресс-службы Зеленского, чтобы оперативно загасить скандал.

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Позднее тезис про официальные встречи был расширен и даже показана одна из встреч Зеленского

Работа на отдыхе: Офис Зеленского оправдался за поездку в Оман - фото 193872

Напомним, что нечто подобное было и с предшественником Зеленского - Петро Порошенко. Тот также покинул вюющую страну ради заморского отдыха. Правда, в отлчиие от Зеленского Порошенко пошел еще дальше - его семья отправилась на Мальдивы инкогнито по фальшивым паспортам - турпоездка была проведена как спецоперация, которая явно финансировалась за счет украинского народа.

Dr.Alban попытался сокрыть помощь президента Зеленского

Зеленский поступил проще, однако это не отменяет прокола. Во-первых, верховный главнокомандующий не должен покидать страну в то время, когда на ее территории ведутся боевые действия и едва ли не каждый день гибнут люди. Во-вторых, вновь прокололась пресс-служба, сработав постфактум. В-третьих, не стоит забывать, что Оман соседствует с Ираном, которые в эти часы как никогда близок к открытому военному противостоянию с США после того как американцы по приказы Трампа уничтожили одного из иранских генералов. Если военные действия все-таки начнутся - воздушное пространство в регионе будет закрыто и Зеленский не сможет вернуться на работу. Также Оман соседствует с Йеменом - арабским аналогом "ДНР" - с пиратами, террористами и прочими.

Понимает ли Зеленский и его окружение, что этим все существенно бьют по рейтингу президента - вопрос открытый.

 

 

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