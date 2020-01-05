Порошенко катается на яхте вокруг Сейшельских островов за $360 тысяч

Порошенко испоганили новогодний отдых

Пока президент Зеленский убивает свою репутацию в Омане, его предшественник - Петр Порошенко - занят чем-то подобным по близости со своим преемником.

Рождественские каникулы Петр Порошенко с семьей проводит в Индийском океане в районе Сейшельских островов. Бывший президент для элитного отдыха себя люимого специально арендовал 60-метровую океанскую яхту - KATINA.

Обошлось это удовольствие ему в 360 000 тысяч долларов, что в переводе на национальную валюту составляет около 8,5 млн гривен.

Яхта KATINA, где пытался отдохнуть Порошенко. На фото ниже - интерьер корабля. Также вполне возможно, что на время присутствия на яхте Порошенко она может называться PETINA

О деталях отдыха Порошенко стало известно желающего выслужиться перед новой властью бывшего сотрудника Януковича, а ныне блогера - Андрея Портнова. Тот имеет на Порошенко давний зуб, а потому не упускает возможности поддеть Петра Алексеевича.

Отметим, что отдыхать Порошенко не от чего - в парламенте он себя не утруждал и никак себя не проявил как законодатель, а выборы с треском проиграл. Сейчас на Порошенко заведены несколько уголовных дел, однако он системно игнорирует следствие и бойкотирует допросы.

Также следует добавить, что Порошенко - большой любитель южных морей - еще во время своего президентства он тайно выехал с семьей на Мальдивы в результате целой операции с участием спецслужб и прочих бюджетников. Собственно, это и есть один из эпизодов, по которому пятому президенту придется ответить, если дело дойдет до суда.

К сожалению, не учел ошибок предшественника преемник Порошенко на посту президента Украины и верховного главнокомандующего - Владимир Зеленский. Он также попытался тайно уехать на моря - в Оман, но был раскрыт. Кстати, Оман и Сейшельськие острова, в принципе, рядом. Как говорится, Индийский океан - так Индийский океан.