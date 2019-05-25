Порошенко - Героя Украины: к Зеленскому обратились с просьбой

Порошенко- Героя Украины: к Зеленскому обратились с просьбой

На сайте президента Украина висит очередная петиция, пожалуй, одна из самых необычных. Автор очередного прошения попросила звания Героя Украины…для Порошенко.

Автор петиции Любовь Блажчук аргументирует свою просьбу тем, что у Порошенко много заслуг. Экс-гарант достоин награды за "Томос, язык, ЕС, за армию, за сохранение целостности нашего государства! За неутомимый труд, за бессонные ночи, он единственный президент Украины, который сделал невозможное для нас, мы стали нацией".

На данный момент петицию подписали лишь 2495 человек. Для рассмотрения ей нужно набрать около 25 тыс. голосов.

Отметим, что в эти дни это далеко не единственное резонансное прошение, размещенное на сайте гаранта. Так, одна из петиций просит отправить в отставку Владимира Зеленского и главу его администрации Андрея Богдана.

Оба прошения уже набрали необходимое количество голосов для рассмотрения.

Напомним, экс-беглый замглавы Администрации Виктора Януковича Андрей Портнов подал заявление на Петра Порошенко в Государственное бюро расследований.

Экс-беглый замглавы Администрации Виктора Януковича Андрей Портнов подал заявление на Петра Порошенко в Государственное бюро расследований.

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