Порошенко переехал на новое место работы - ФОТО

Порошенко переехал на новое место работы

Экс-президент Петр Порошенко променял Администрацию президента (не по своей воле – прим. ред) на новенький стеклянный офис.

Своими достижениями бывший гарант похвастался в Facebook.

"Переехал в прозрачный офис. Встретился с добрыми друзьями Украины - американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом", - написал Порошенко.

Отметим, что ранее экс-президент анонсировал свое возвращение в большую политику.

О планах Порошенко рассказал близкий друг президента и первый заместитель фракции БПП Игорь Кононенко.

"Могу проанонсировать полную перезагрузку нашей партийной вертикали, исходя как раз из идеологических принципов. На сегодняшний день мы, по сути, единственная в чистом виде идеологическая партия".

По словам Кононенко, БПП как и ранее будет ориентироваться на западный курс.

"Петр Порошенко анонсировал, что мы хотим объединить все проевропейские силы. Всех общественных деятелей и организации, политиков и экспертов, которые исповедуют те же принципы, что и мы, приглашаем совместно идти на выборы", - заявил политик.