Порошенко переехал на новое место работы - ФОТО
Экс-президент Петр Порошенко променял Администрацию президента (не по своей воле – прим. ред) на новенький стеклянный офис.
Своими достижениями бывший гарант похвастался в Facebook.
"Переехал в прозрачный офис. Встретился с добрыми друзьями Украины - американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом", - написал Порошенко.
Отметим, что ранее экс-президент анонсировал свое возвращение в большую политику.
О планах Порошенко рассказал близкий друг президента и первый заместитель фракции БПП Игорь Кононенко.
"Могу проанонсировать полную перезагрузку нашей партийной вертикали, исходя как раз из идеологических принципов. На сегодняшний день мы, по сути, единственная в чистом виде идеологическая партия".
По словам Кононенко, БПП как и ранее будет ориентироваться на западный курс.
"Петр Порошенко анонсировал, что мы хотим объединить все проевропейские силы. Всех общественных деятелей и организации, политиков и экспертов, которые исповедуют те же принципы, что и мы, приглашаем совместно идти на выборы", - заявил политик.