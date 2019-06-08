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Полиция задавила ребенка. Прямо на "зебре" - ФОТО

10:38
Полиция задавила ребенка. Прямо на "зебре" - ФОТО - фото 1
Полиция задавила ребенка. Прямо на "зебре" - ФОТО

В пятницу, 7 июня, в Конотопе полицейский наехал на ребенка. Пострадавшего мальчика госпитализировали, а виновника ЧП уже отстранили от работы.

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Об инциденте сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.

"Водитель, который работает в Конотопском отделе полиции, на служебном авто совершил наезд на 10-летнего мальчика, который двигался по пешеходному переходу на ул. Успенско-Троицкой. Ребенка госпитализировали. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст 286 УКУ".

Полиция задавила ребенка. Прямо на 'зебре' - ФОТО - фото 182371

Позже на ЧП отреагировала и сама полиция.

"По приказу руководителя полиции Сумщины, на период проведения служебной проверки начальник Конотопского отделения полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей. Водитель, находившийся за рулем автомобиля, задержан в порядке ст.208 УПК Украины", - заявило руководство Нацполиции Сумской области.

Полиция задавила ребенка. Прямо на 'зебре' - ФОТО - фото 182370

Отметим, что это далеко не первый прецедент за последнюю неделю. Намедни в Киевской области пьяные полицейские убили 5-летнего мальчика. По стране прокатились акции протеста с требованием отставки шефа МВД Арсена Авакова.

Полиция задавила ребенка. Прямо на 'зебре' - ФОТО - фото 182373

Однако сам господин министр просто так уходить не намерен.

"Персональная ответственность министра всегда есть. И каждый министр должен быть готов к тому, чтобы отвечать перед Парламентом. И этот Парламент может отправить меня в отставку, и следующий тоже", - заявил глава МВД.

И добавил следующее:

"Еще вопросы есть?.. Я не напишу заявление об отставке. Но мою отставку может рассмотреть в соответствующем порядке этот Парламент или следующий или кто-либо".

П.С. Мы сомневаемся, что упомянутая петиция будет иметь какой-либо эффект. Ранее аналогичные требования выдвигались и в отношении главы АП Андрея Богдана и президента Владимира Зеленского. Результат известен.


https://beztabu.net/novosti_t4952

Место аварии

Однако сам господин министр просто так уходить не намерен.

"Персональная ответственность министра всегда есть. И каждый министр должен быть готов к тому, чтобы отвечать перед Парламентом. И этот Парламент может отправить меня в отставку, и следующий тоже", - заявил глава МВД.

И добавил следующее:

"Еще вопросы есть?.. Я не напишу заявление об отставке. Но мою отставку может рассмотреть в соответствующем порядке этот Парламент или следующий или кто-либо".

П.С. Мы сомневаемся, что упомянутая петиция будет иметь какой-либо эффект. Ранее аналогичные требования выдвигались и в отношении главы АП Андрея Богдана и президента Владимира Зеленского. Результат известен.

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