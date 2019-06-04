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Убийство мальчика Кирилла: сеть разорвало от гнева - ФОТО

13:29
Убийство мальчика Кирилла: сеть разорвало от гнева - фото 1
Убийство мальчика Кирилла: сеть разорвало от гнева

Намедни полицейские убили несчастного мальчика. Люди принялись изливать свою ярость - кто в протестах под МВД, а кто постингом в интернете. Не исключением стали и наши политики.

Убийство мальчика: "Псы" Авакова вышвырнули игрушки из-под МВД - ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал возмездие виновникам трагедии.

Убийство мальчика Кирилла: сеть разорвало от гнева - ФОТО - фото 182112
Генпрокурор Юрий Луценко также будет держать ухо востро.
Убийство мальчика Кирилла: сеть разорвало от гнева - ФОТО - фото 182113
Глава полиции Сергей Князев заявил, что будет молиться за мальчика. И бороться за справедливость.
Убийство мальчика Кирилла: сеть разорвало от гнева - ФОТО - фото 182119
Спикер ВРУ Ирина Геращенко выразила сожаление семье погибшего ребенка.
Убийство мальчика Кирилла: сеть разорвало от гнева - ФОТО - фото 182114
То же самое написал и лидер "Голоса" Святослав Вакарчук.
Убийство мальчика Кирилла: сеть разорвало от гнева - ФОТО - фото 182117
Блогер Антон Ходза призвал к протестам.
Убийство мальчика Кирилла: сеть разорвало от гнева - ФОТО - фото 182116
А Арсен Аваков...Аваков молчит. Но не молчат люди.
Убийство мальчика Кирилла: сеть разорвало от гнева - ФОТО - фото 182120

Дошло даже до откровенной чернухи.

Убийство мальчика Кирилла: сеть разорвало от гнева - ФОТО - фото 182125

Отметим, что возмущенные украинцы уже начали сбор подписей за отставку главы МВД Арсена Авакова.

Автором прошения является некто Роман Василенко. Скорее всего просьба связана с недавним убийством 5-летнего мальчика. Какая-либо детальная информация в документе отсутствует, содержа лишь вышеуказанное требование:

"О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел А.Б. Авакова".

Напомним, суд арестовал убийц 5-летнего мальчика.

 
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Арсен Аваков Убийство Кирилла Тлявова Юрий Луценко ГПУ полиция Сергей Князев Новости Украина
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