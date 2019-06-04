Убийство мальчика Кирилла: сеть разорвало от гнева - ФОТО
Намедни полицейские убили несчастного мальчика. Люди принялись изливать свою ярость - кто в протестах под МВД, а кто постингом в интернете. Не исключением стали и наши политики.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал возмездие виновникам трагедии.
Дошло даже до откровенной чернухи.
Отметим, что возмущенные украинцы уже начали сбор подписей за отставку главы МВД Арсена Авакова.
Автором прошения является некто Роман Василенко. Скорее всего просьба связана с недавним убийством 5-летнего мальчика. Какая-либо детальная информация в документе отсутствует, содержа лишь вышеуказанное требование:
"О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел А.Б. Авакова".
Напомним, суд арестовал убийц 5-летнего мальчика.