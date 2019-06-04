Убийство мальчика Кирилла: сеть разорвало от гнева - ФОТО

Убийство мальчика Кирилла: сеть разорвало от гнева

Намедни полицейские убили несчастного мальчика. Люди принялись изливать свою ярость - кто в протестах под МВД, а кто постингом в интернете. Не исключением стали и наши политики.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал возмездие виновникам трагедии.

Генпрокурор Юрий Луценко также будет держать ухо востро.