Нормандский формат Пожар в Одессе Владимир Зеленский война на Донбассе

Полиция открыла дело на Богдана. Замешан Кличко - ФОТО

15:30
Полиция открыла дело на Богдана. Замешан Кличко - ФОТО - фото 1
Полиция открыла дело на Богдана. Замешан Кличко - ФОТО

Национальная полиция открыла уголовное производство против главы ОП Андрея Богдана.

Кличко подал в суд на Богдана и Гончарука

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на ответ НПУ Виталию Кличко.

"27 ноября 2019 года следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований... по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 356 Уголовного кодекса Украины", - говорится в документе.

Полиция открыла дело на Богдана. Замешан Кличко - ФОТО - фото 192510

Напомним, в ноябре 2019 г. стало известно о том, что Виталий Кличко написал заявление в полицию на Андрея Богдана. Мэр Киева обвинил главу ОПУ в превышении должностных полномочий при попытке отправить его в отставку.

Отметим, что это уже далеко не единственная жалоба Кличко в адрес Андрея Богдана. Ранее глава КГГА обвинил соратника Зеленского в подкупе и давлении на депутатов Киевсовета. Как именно - узнаете здесь.

Впрочем, конфликт политиков этим не ограничивается. Подробности смотрите по ссылке.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Виталий Кличко Андрей Богдан Офис Президента Национальная полиция Новости Украина
Радио Свобода
powered by lun.ua
Другое на тему
Порядок наведен. В Киеве - фото 1
У "ваты" полыхнет: Бандера и Шухевич останутся в Киеве
17:15
Спорт отменяется: WADA забанила Россию на 4 года - фото 1
Прощай, Олимпиада: WADA забанило Россию на 4 года
13:30
Зеленский и Путин встретятся тет-а-тет. Что известно? - фото 1
Зеленский и Путин встретятся тет-а-тет. Что известно?
12:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Мероприятие для галочки - фото 1
Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже
12:21
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
06 декабря, 11:20
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
01 декабря, 17:00
Загрузка...