Полиция открыла дело на Богдана. Замешан Кличко - ФОТО

Полиция открыла дело на Богдана. Замешан Кличко - ФОТО

Национальная полиция открыла уголовное производство против главы ОП Андрея Богдана.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на ответ НПУ Виталию Кличко.

"27 ноября 2019 года следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований... по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 356 Уголовного кодекса Украины", - говорится в документе.

Напомним, в ноябре 2019 г. стало известно о том, что Виталий Кличко написал заявление в полицию на Андрея Богдана. Мэр Киева обвинил главу ОПУ в превышении должностных полномочий при попытке отправить его в отставку.

Отметим, что это уже далеко не единственная жалоба Кличко в адрес Андрея Богдана. Ранее глава КГГА обвинил соратника Зеленского в подкупе и давлении на депутатов Киевсовета. Как именно - узнаете здесь.

Впрочем, конфликт политиков этим не ограничивается. Подробности смотрите по ссылке.