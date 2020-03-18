"Сообщайте в полицию": Зеленский дал совет на время карантина

"Сообщайте в полицию": Зеленский дал совет на время карантина

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к украинцам из-за пандемии коронавируса и дал совет на время карантина.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

В своем обращении глава государства призвал не поддаваться на угрозы работодателей, если те требуют написать заявление об увольнении.

"Это незаконно. Люди, никто не может заставлять вас уйти по собственному желанию, если такого желания у вас нет. Не бойтесь и не падайте духом. Если руководитель оказывает на вас давление, сообщайте сразу в полицию", - сказал президент и попросил работодателей быть "хорошими людьми".

"Коронавирус пройдет, кризис также, прибыли вернутся, а честь и уважение вернуть не удастся", - сказал президент.