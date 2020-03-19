Сотни тысяч украинцев останутся без работы - Милованов

Сотни тысяч украинцев останутся без работы - Милованов

Экс-министр развития экономики Тимофей Милованов предрек украинцам массовую безработицу из-за разразившейся пандемии коронавируса.

Об этом политик написал в Facebook

"В Китае безработица выросла за месяц на 1% до 6,2%. В Украине безработица примерно 8,6%, что составляет около 1,5 млн человек. Если безработица возрастет так же, как и в Китае на 1%, то это значит, что 170 тысяч человек потеряют работу", - заявил Милованов и подчеркнул, что безработица в Украине может достигнуть куда более угрожающих масштабов.

"Предположение, что работу потеряют от четверти до половины неформально занятых работников в наиболее уязвимых отраслях может быть принято как обоснованное и консервативное. При таком сценарии, это будет от 175 до 350 тыс человек. Если же увольнение пройдут еще в других отраслях неформально занятых, то цифра будет еще больше. Таким образом консервативная оценка роста безработицы составляет от 170 тыс до 500 тыс человек", - добавил экс-министр.

Напомним, в последние несколько дней на фоне пандемии коронавируса и падения котировок мировых бирж украинская гривна переживает не лучшие времена. Для поддержания курса отечественной валюты НБУ продолжает сбывать запасы иностранной валюты.

Напомним, в последние несколько дней на фоне пандемии коронавируса и падения котировок мировых бирж украинская гривна переживает не лучшие времена. Для поддержания курса отечественной валюты НБУ продолжает сбывать запасы иностранной валюты.

https://beztabu.net/novosti_t4952