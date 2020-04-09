Не прошло и года: Кабмин утвердил порядок обсервации для вернувшихся из-за границы

Обсервация в Украине пока существует лишь на словах

Спустя почти две недели после полного закрытия границ и абсолютно неподконтрольного возвращения в страну более 120 тысяч граждан, правительство решило по-настоящему заняться обустройством обсервации для тех, кто только прибывает в Украину.

Феерическую недальновидность и заторможенность Кабмин проявил в среду, 8 апреля, когда на заседании был принят документ о том, как именно должны проходить обсервацию прибывшие из других стран украинцы.

Согласно постановлению Кабмина, губернаторы и мэр Киева обязаны определить перечень специализированных учреждений для организации обсервации, а также направить список в штаб по ликвидации последствий ЧС, обеспечить дежурство возле пунктов пропуска через границу бригад "скорой", которые и будут направлять граждан в пункты их обязательного двухнедельного пребывания. Местные власти также должны посчитать стоимость денег, которые потратят на это, и заключить договоры с подрядчиками. Причем оплачивать это, судя по последним тенденциям, обяжут местные власти.

За проживание возвращенцы платить не должны, но вот оплата питания ложится на их плечи.

Мининфраструктуры и МИД обязали за сутки подавать в ОГА примерное количество людей, которые будут пересекать границы. На МВД возложили ответственность за охрану порядка и сопровождение людей.

Почему столь важными решениями правительство начало заниматься в самый разгар пандемии, а не до него, вообще не понятно. Ведь после показательной спецоперации в Новых Санжарах усилиями Кабмина и президента был создан искусственный ажиотаж для практически одномоментного возвращения лишившихся работы заробитчан и туристов. Без какого-либо контроля за полторы недели в Украину въехали почти 150 тысяч человек, которые в большинстве своем не проходили ни адекватного тестирования на коронавирус, а также не соблюдали правила самоизоляции.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны слишком поздно начали предпринимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.