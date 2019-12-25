Под Одессой две девушки-военнослужащие устроили кровавую драку

В драке одной из военнослужащих выбили зуб

На днях в региональном центре радиоэлектронной разведки "Юг", расположенном в поселке Красноселка Одесской области, произошло ЧП, которое докатилось аж до министра обороны.

В среду, 25 декабря, глава минобороны Андрей Загорднюк в своем Telegram-канале сообщил о том, что в одной из воинских частей избили девушку, которая служит по контракту.

"Только что мне стало известно о факте избиения женщины-бойца в одной из воинских частей в Одесской области. С рабочим визитом в Одессе находится мой заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте, - подчеркнул министр. - Дело беру под личный контроль. Детали сообщу после того, как выясню все подробности".

Как оказалось, драка произошла между двумя девушками-контрактницами. Из-за чего между ними случился конфликт, неизвестно, но одна из участниц потасовки получила травмы в виде выбитого зуба.

Вместе с замминистра на территории ВЧ работают представители военной службы правопорядка. Когда они задокументируют все произошедшее, материалы передадут в военную прокуратуру. Так что по факту инцидента будет открыто уголовное дело.