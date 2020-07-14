Владимир Зеленский Карантин в Украине война на Донбассе Досье

Почти половина киевлян проголосует за Кличко – соцопрос

13:21
Почти половина киевлян проголосует за Кличко – соцопрос - фото 1
Почти половина киевлян проголосует за Кличко – соцопрос

Около 44% киевлян готовы проголосовать за главу КГГА Виталия Кличко на выборах мэра столицы.

Кличко идет в мэры Киева: Теперь уже официально

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на соцопрос "Центра Разумкова".

По данным источника, среди тех опрошенных, кто точно собирается голосовать, действующего мэра готовы поддержать 44%, Андрея Пальчевского - 11%, Виктора Ляшко - 6%, Игоря Смешко - 5%, Александра Омельченко - 4%, Сергея Притулу - 4%, Александра Попова - 4%, Алексея Гончаренко - 3%, Евгения Червоненко - 3%, Андрея Ильенко - 3%, Александра Дубинского - 3%, Борислава Березу - 2%.

При опросе киевлян о предстоящих выборах в Киевсовет наблюдается слегка иная картина электоральных предпочтений: среди тех, кто точно собирается голосовать, "Слугу народа" поддержат 19% избирателей, "Европейскую солидарность" – 20%, партию "УДАР" 12%, ОПЗЖ - 11%, "Батькивщину" - 8%, партию Пальчевского - 6%.

Напомним, что…

Правящая партия "Слуга народа" пока что так и не смогла определиться с единой кандидатурой на выборах мэра Киева. Как известно, наиболее активные выдвиженцы "зеленых", - Александр Дубинский и Николай Тищенко, - имеют слишком мизерные шансы для победы (точнее не имеют их вовсе - прим. ред.), поэтому вышеупомянутая проблема для Команды Зе по прежнему остается нерешенной.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина Виталий Кличко Киев выборы Александр Дубинский Игорь Смешко Сергей Притула Александра Омельченко Алексей Гончаренко
Без табу
Другое на тему
Рада легализировала игорный бизнес: Что изменится? - фото 1
Рада легализировала игорный бизнес: Что изменится?
11:44
Гибель лайнера МАУ не была "человеческой ошибкой" – МИД - фото 1
Гибель лайнера "МАУ" не была "человеческой ошибкой" – МИД
10:50
COVID-19 в Украине: МОЗ озвучил неутешительные цифры - фото 1
COVID-19 в Украине: МОЗ озвучил неутешительные цифры
10:07
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30