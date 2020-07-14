Почти половина киевлян проголосует за Кличко – соцопрос

Почти половина киевлян проголосует за Кличко – соцопрос

Около 44% киевлян готовы проголосовать за главу КГГА Виталия Кличко на выборах мэра столицы.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на соцопрос "Центра Разумкова".

По данным источника, среди тех опрошенных, кто точно собирается голосовать, действующего мэра готовы поддержать 44%, Андрея Пальчевского - 11%, Виктора Ляшко - 6%, Игоря Смешко - 5%, Александра Омельченко - 4%, Сергея Притулу - 4%, Александра Попова - 4%, Алексея Гончаренко - 3%, Евгения Червоненко - 3%, Андрея Ильенко - 3%, Александра Дубинского - 3%, Борислава Березу - 2%.

При опросе киевлян о предстоящих выборах в Киевсовет наблюдается слегка иная картина электоральных предпочтений: среди тех, кто точно собирается голосовать, "Слугу народа" поддержат 19% избирателей, "Европейскую солидарность" – 20%, партию "УДАР" 12%, ОПЗЖ - 11%, "Батькивщину" - 8%, партию Пальчевского - 6%.

Напомним, что…

Правящая партия "Слуга народа" пока что так и не смогла определиться с единой кандидатурой на выборах мэра Киева. Как известно, наиболее активные выдвиженцы "зеленых", - Александр Дубинский и Николай Тищенко, - имеют слишком мизерные шансы для победы (точнее не имеют их вовсе - прим. ред.), поэтому вышеупомянутая проблема для Команды Зе по прежнему остается нерешенной.