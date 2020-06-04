Сергей Притула тайно встречался с Андреем Ермаком – СМИ

Сергей Притула тайно встречался с Андреем Ермаком – СМИ

Украинский шоумен Сергей Притула не единожды встречался с главой ОПУ Андреем Ермаком.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на инсайд.

По данным источника, Сергей Притула как минимум дважды встречался с главой Офиса президента Украины. Что именно обсуждалось на этих встречах – неизвестно. Предположительно, в будущем известный шоумен планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Киева - либо при поддержке "Слуги народа", либо в качестве самовыдвиженца.

Как уточнил инсайд, Притула вместе с Виктором Ляшко чудесно вписывается в роль "джокера" – козырной карты, суперкандидата, который сможет перетасовать все политические расклады, как это сделал в свое время Владимир Зеленский.

Отметим, что…

Согласно соцопросам, Сергей Притула и вправду симпатичен очень многим киевлянам, однако комик пока что не спешит ни подтверждать, ни опровергать слухи о своем выдвижении. В теории он и вправду может попытать счастья на местных выборах. О наличии политических амбиций у шоумена свидетельствует хотя бы тот факт, что в июле 2019 г. он попытался попасть в парламент, но, как известно, безуспешно.

Притула вступит в "Слугу народа"?

Такой вариант событий маловероятен. За прошедший год многие украинцы уже давно успели разочароваться в Команде Зе, поэтому логичнее всего для Притулы было бы предстать перед избирателем в качестве "нового лица" без груза чужих скандалов.