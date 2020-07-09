Дубинский вызвал Кличко на велобаттл: Что происходит? – ВИДЕО

Дубинский вызвал Кличко на велобаттл: Что происходит? – ВИДЕО

"Слуга народа" Александр Дубинский, претендующий на кресло мэра Киева, вызвал действующего главу КГГА Виталия Кличко на велобаттл.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на видеообращение нардепа.

Слуга народа, желая показать плохое состояние велодорожек столицы, проехался на велосипеде от района Позняков до площади Льва Толстого. Обвинив Виталия Кличко в черном пиаре, Дубинский попутно вызвал его на велобаттл.

“Виталий Владимирович Кличко, вы же понятийный парень, проедьте такой же маршрут, покажите велоудобства города для киевлян. А потом когда покажите, примите решение идти вам в меры снова или не идти, чтобы не позориться! Потому что досить!", - заявил "слуга народа".

Что было ранее?

4 июля "слугу народа" Александра Дубинского засекли в центре Киева во время сьемок агитационного ролика: политик прокатался минуту на велосипеде и вскоре пересел на иномарку.

После публикации видео процесса, нардеп подвергся усиленной критике со стороны многих СМИ. Однако Дубинского это не смутило и вскоре он вновь вернулся на дороги столицы, чем спровоцировал немалые пробки.