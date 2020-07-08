Виктор Ляшко пойдет в мэры Киева: Названо условие

Виктор Ляшко пойдет в мэры Киева: Названо условие

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что он готов баллотироваться в мэры Киева. Но есть условие.

Об этом замглавы МОЗУ рассказал в интервью BBC.

"В партии "Слуга народа" будут праймериз. Когда будут объявлены правила, каждый сможет принять в них участие и представить программу. В партии сами должны определиться, кого выбрать кандидатом (на выборы – прим. ред.). Всем тем, кто будет баллотироваться, мы бы хотели предложить свое видение, что нужно делать, будучи мэром столицы. Сегодня мировой тренд - это здоровый город", - заявил Виктор Ляшко.

Как уточнил замглавы МОЗУ, он тоже готов баллотироваться в мэры Киева, но для этого его должен поддержать президент Украины Владимир Зеленский.

"Я надеюсь, что меня поддержит президент Украины. Если он это сделает, то успех будет 100%... Я рассматриваю такую возможность. Чтобы принять решение пойти на праймериз, должно быть ряд факторов. Я не буду участвовать в выборах, если я не уверен полностью в победе и в конечном результате", - отметил Ляшко.

Отметим, что...

Согласно последним соцопросам, самый высокий рейтинг среди всех лиц, собирающихся баллотироваться в мэры Киева, наблюдается у нынешнего главы КГГА Виталия Кличко.

Учитывая немалую популярность главы КГГА, у "Слуги народа" остается лишь два выхода: а) окончательно примириться с нынешним мэром; б) выдвинуть кандидата, который "выстрелит" на местных выборах ("джокера").

На данный момент ходят разные слухи о том, кто же это может быть. Так, ранее в СМИ мелькали имена замглавы МОЗУ Виктора Ляшко, Сергея Притулы и Елены Кравец.

Последняя не захотела участвовать в избирательной гонке. Совершенно иной вопрос, как поступят в будущем другие два "кандидата". Не так давно стало известно, что Сергей Притула провел как минимум две встречи с главой ОПУ Андреем Ермаком.

Так неужели он и есть тот самый джокер Команды Зе? Полагаем, что нет. За прошедший год многие украинцы уже давно успели разочароваться в Команде Зе, поэтому логичнее всего для Притулы (если его амбиции подтвердятся - прим. ред.) было бы предстать перед избирателем в качестве "нового лица" без груза чужих скандалов.

Так что пока что у "Слуги народа" остается лишь один человек с относительно незапятнанной репутацией - Виктор Ляшко.