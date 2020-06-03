Пленки Деркача: Порошенко снова вызвали на допрос

Пленки Деркача: Порошенко снова вызвали на допрос

Государственное бюро расследований снова вызвало на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко по делу "пленок Деркача".

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"В соответствии со статьями 133, 135-139, 224 Уголовно-процессуального кодекса Украины Порошенко П.А. вызывается на 11:00 10 июня в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 6220000000000456, в ходе которого исследуются обстоятельства законности снятия информации во время проведения международных переговоров с участием президента Украины и должностных лиц иностранных государств", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые по словам политика свидетельствуют о давлении экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Несмотря на недоказанность аутентичности опубликованных материалов, ОГУ И ГБР завели очередное дело на лидера партии "ЕС". Сам же Порошенко отрицает подлинность пленок Деркача и связывает их появление со "спецоперацией Москвы".