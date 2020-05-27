Владимир Зеленский Карантин в Украине Изнасилование в Кагарлыке война на Донбассе Досье

"Пленки Деркача": ГБР вызвало Порошенко на допрос

22:09
"Пленки Деркача": ГБР вызвало Порошенко на допрос - фото 1
"Пленки Деркача": ГБР вызвало Порошенко на допрос

Государственное бюро расследование вызвало на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко по делу "пленок Деркача".

"Пленки Деркача": Рада создаст следственную комиссию

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

"Порошенко П.А. вызывается в Государственное бюро расследований в 12 час. 00 мин. 29 мая 2020 года для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве 62020000000000456, по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которое может причинить существенный вред государственным интересам", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые по словам политика свидетельствуют о давлении экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Несмотря на недоказанность аутентичности опубликованных материалов, ОГУ И ГБР завели очередное дело на лидера партии "ЕС". Сам же Порошенко отрицает подлинность пленок Деркача и связывает их появление со "спецоперацией Москвы".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ГБР допрос Джо Байден Петр Порошенко США Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
COVID-19 в Украине: в МОЗ назвали дату конца пандемии - фото 1
COVID-19 в Украине: в МОЗ назвали дату конца пандемии
21:30
Германия отказалась экстрадировать Онищенко: Раскрыты детали - фото 1
Германия отказалась экстрадировать Онищенко: Раскрыты детали
18:00
Изнасилование в Кагарлыке: Рада вызывает руководство НПУ "на ковер" - фото 1
Изнасилование в Кагарлыке: Рада вызывает руководство полиции "на ковер"
16:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню. Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
Вчера, 14:42
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
24 мая, 18:00
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29