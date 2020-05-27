"Пленки Деркача": ГБР вызвало Порошенко на допрос

"Пленки Деркача": ГБР вызвало Порошенко на допрос

Государственное бюро расследование вызвало на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко по делу "пленок Деркача".

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

"Порошенко П.А. вызывается в Государственное бюро расследований в 12 час. 00 мин. 29 мая 2020 года для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 62020000000000456, по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которое может причинить существенный вред государственным интересам", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые по словам политика свидетельствуют о давлении экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Несмотря на недоказанность аутентичности опубликованных материалов, ОГУ И ГБР завели очередное дело на лидера партии "ЕС". Сам же Порошенко отрицает подлинность пленок Деркача и связывает их появление со "спецоперацией Москвы".