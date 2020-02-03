Пинчук продает часть бизнеса: Что известно - СМИ

Пинчук продает часть бизнеса: Раскрыты детали

Украинский олигарх Виктор Пинчук готовится продать компанию-газодобытчика Geo Alliance.

Об этом сообщает "Экономическая правда".

По данным СМИ, зять Кучмы выйдет из бизнеса вместе со своим партнером нидерландской группой Vitol миллиардера Иэна Тейлора. Вероятной причиной отказа от Geo Alliance является "очередной виток кризиса в отечественной газодобывающей отрасли, вызванный обвалом цен на голубое топливо".

В 2019 г. трубные заводы компании начали ощущать сворачивание "Укргаздобычи", найти новых покупателей Виктор Пинчук так и не сумел.

Но есть нюанс

Журналисты "ЭП" обратились за комментарием к одному из бизнес-партнеров олигарха. Тот опроверг вышеизложенную информацию, однако редакцию "Экономической правды" эти слова не убедили, так как по ее данным "Geo Alliance продается по согласованию с Vitol. Таким образом, речь идет о продаже 100% этого газового бизнеса".

Напомним, что на данный момент тяжелые времена переживает не один лишь Виктор Пинчук. Определенные затруднения испытывает и Ринат Ахметов. Так, осенью 2019 г. из-за задолженности в 1 млрд. грн была закрыта сеть супермаркетов бизнесмена "Брусничка". Примерно в это же время прекратил работу один из крупнейших заводов Украины (подконтролен Ахметову – прим. ред.) - "Днепровский металлургический комбинат". Подробности читайте по ссылке.