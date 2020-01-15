Компании Ахметова перестали платить государству. Что происходит?

Компании Ахметова перестали платить налоги. Что происходит?

Компании группы ДТЭК Рината Ахметова с конца 2019 г. задолжали государству 544,48 млн. грн.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на инсайд в правительстве.

По данным источника, самый большой долг (362,50 млн грн) перед "Укрэнерго" накопила "Д.трейдинг". Второе и третье место по задолженности заняли "ДТЭК-Западэнерго" (118,86 млн грн) и "ДТЭК Павлоградуголь" (63,12 млн гр).

Таким образом общий долг компаний Рината Ахметова составляет 544,48 млн. грн., а это половина от общего долга клиентов "Укрэнерго", который на данный момент равняется 1,33 млрд грн.

Отметим, что бизнес украинского олигарха на данный момент переживает нелегкие времена. Так, осенью 2019 г. из-за задолженности в 1 млрд. грн была закрыта сеть супермаркетов бизнесмена "Брусничка". Примерно в это же время прекратил работу один из крупнейших заводов Украины (подконтролен Ахметову – прим. ред.) - "Днепровский металлургический комбинат". Подробности читайте по ссылке.