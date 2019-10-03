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Огромный завод Ахметова остановил работу: подробности

14:12
Огромный завод Ахметова остановил работу: подробности - фото 1
Огромный завод Ахметова остановил работу: подробности

Один из крупнейших заводов Украины "Днепровский металлургический комбинат" остановил свою работу. Он подконтролен Ринату Ахметову.

Ахметов закрывает свой бумажный рупор

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"В условиях глобального кризиса на рынке металлопродукции, снижения показателей рентабельности и нехватки оборотных средств "Днепровский меткомбинат" вынужден временно приостановить часть основных производственных мощностей", - говорится в сообщении.

Из-за кризиса часть персонала завода частично перейдет на вспомогательные работы, а часть "выводится в простой".

Для справки

"Днепровский металлургический комбинат" - одно из крупнейших промышленных предприятий Украины. Производит сталь, чугун и агломерат. Считается стратегически важным для экономики и безопасности нашей страны.

Огромный завод Ахметова остановил работу: подробности - фото 188952

Основан в 1889 г. В 30-е гг. XX в. Был реконструирован и расширен. В 70-80 гг. предприятие пережило настоящий производственный бум: его продукция экспортировалась в 58 стран мира.

В 1984 г. оно было преобразовано в комбинат. С начала 90-х гг. переживает кризис. В 1997 г. комбинат стал акционерным обществом и перешел под контроль "Индустриального союза Донбасса".

С 2018 г. пребывает под контролем Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Напомним, журналисты нашли роскошное имение Ахметова под Киевом.

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Ринат Ахметов Днепр Вадим Новинский завод Новости Украина
Экономическая правда
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