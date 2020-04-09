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Пик эпидемии COVID-19 еще впереди – Зеленский

14:42
Пик эпидемии COVID-19 еще впереди – Зеленский - фото 1
Пик эпидемии COVID-19 еще впереди – Зеленский

В четверг, 9 апреля, президент Украины Владимир Зеленский на традиционном совещании с политической элитой страны раскрыл детали борьбы с коронавирусом.

Зеленский высказался о смягчении карантина: Что известно?

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

По словам президента, пик эпидемии COVID-19 еще впереди, "поэтому надо сделать все возможное, чтобы и 3% верующих (во время празднования Пасхи – прим. ред.) не подвергались опасности".

В частности, в ОПУ было принято решение проводить мониторинг наличия масок в аптечных сетях. В случае отсутствия в продаже этих элементарных средств защиты будут приняты "меры административного реагирования".

Отметим, что перед Пасхой в Украину попытаются вернуться около 200 тысяч граждан. Именно в этот период и ожидается пик заболеваемости коронавирусом в стране. Для противодействия COVID-19, государство запланировало целый ряд карантинных мер.

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Владимир Зеленский Пандемия коронавируса Карантин в Украине Пасха Новости Украина
Без табу
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