Данилюк утаил сотни тысяч. Раскрыты детали

Данилюк утаил сотни тысяч. Раскрыты детали

Глава СНБО Александр Данилюк "обманул" государство на 1,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Как передает агентство, в декларациях за 2015 и 2016 г. чиновник подал недостоверную информацию о жилом доме и земельном участке. Сумма нарушений составляет около 1,6 млн. грн.

Отметим, что намедни появилась информация об отставке Александра Данилюка. В ОП подтвердили факт существования заявления с соответствующей просьбой. Однако на данный момент пока неизвестно, подписал ли его президент.

К тому же возникает вопрос, кто займет место главы СНБО. А вот Данилюк в своем будущем вполнем уверен: он намерен стать послом Украины в Великобритании.