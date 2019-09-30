Данилюк утаил сотни тысяч. Раскрыты детали
Данилюк утаил сотни тысяч. Раскрыты детали
Глава СНБО Александр Данилюк "обманул" государство на 1,6 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Как передает агентство, в декларациях за 2015 и 2016 г. чиновник подал недостоверную информацию о жилом доме и земельном участке. Сумма нарушений составляет около 1,6 млн. грн.
Отметим, что намедни появилась информация об отставке Александра Данилюка. В ОП подтвердили факт существования заявления с соответствующей просьбой. Однако на данный момент пока неизвестно, подписал ли его президент.
К тому же возникает вопрос, кто займет место главы СНБО. А вот Данилюк в своем будущем вполнем уверен: он намерен стать послом Украины в Великобритании.
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