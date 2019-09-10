Трамп уволил нового друга Зеленского

Лишь мгновение ты наверху / Пресс-служба президента

Сенсационное известие пришло из Вашингтон - президент США неожиданно уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона, который только-только вернулся из Украины, где познакомился с президентом Украины, а также сделал ряд важный заявлений.

Об оставке Джона Болтона президент США уведомил традиционным для себя путем - через свой твиттер.

"Прошлой ночью я сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я не согласен со многими его предложениями, как и другие в Администрации", - написал Трамп.

Позднее президент США написал, что благодарен "ястребу" и пообещал в скором времени назвать преемника Болтона.

Показательно, что Болтон в своем комментарии опроверг слова Трампа, заявив, что уходит по собственому желанию.

"Я предложил уйти в отставку вчера вечером (в понедельник - ред.), и президент Трамп сказал: "Давай поговорим об этом завтра", - написал Болтон также в Twitter.

Напомним, что в конце августа 2019 Джон Болтон побывал в Украине, где встретился с представителями новой власти, включая президента Зеленского. По неофициальной информации, целью визита было отговорить Украину продавать Китаю завод "Мотор-Січ".

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Позднее Болтон отбыл в Беларусь, а затем в Польшу, где на годовщине начала Второй мировой провел ряд важных встреч, итогом которых стало совместное фотто с главами советов нацбезопасностии Беларуси, Украины и Польши. Многие поспешили трактовать это фото, как политический союз, нацеленный на создание буферной зоны против российской агрессии.